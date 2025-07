Sicurezza arrivano i rinforzi estivi per la provincia ravennate | 66 nuovi carabinieri in servizio

La provincia di Ravenna si prepara a una nuova stagione di sicurezza e tutela, con l’arrivo di 66 rinforzi tra carabinieri e allievi marescialli. Questi professionisti, pronti a intervenire e garantire tranquillità, rappresentano un passo importante per rafforzare il presidio del territorio. Nei giorni scorsi, il colonnello Andrea Lachi ha accolto i futuri protagonisti di questa missione. La loro formazione e dedizione saranno fondamentali per mantenere la serenità dei cittadini...

Arrivano gli attesi rinforzi per le forze dell'ordine del territorio ravennate. Nei giorni scorsi, il colonnello Andrea Lachi, comandante provinciale dei Carabinieri di Ravenna, ha ricevuto per un breve saluto alcuni allievi marescialli, frequentatori del 13esimo e 14esimo corso triennale in. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

In questa notizia si parla di: arrivano - rinforzi - ravennate - carabinieri

Terni città sicura, in questura arrivano i “rinforzi”: “Risposte concrete alle esigenze del territorio” - Terni si prepara a rafforzare la sua sicurezza con l’arrivo di 28 nuovi agenti, un segnale concreto di attenzione alle esigenze del territorio.

Sicurezza, arrivano i rinforzi estivi per la provincia ravennate: 66 nuovi carabinieri in servizio; Carabinieri, arrivano 66 militari come rinforzi estivi.; Sicurezza, Morrone (Lega): Arrivano in Romagna i rinforzi estivi delle firze dell’ordine.

Carabinieri, arrivano 66 militari come rinforzi estivi. - Nei giorni scorsi, il Colonnello Andrea Lachi, Comandante Provinciale dei Carabinieri di Ravenna, ha ricevuto per un breve saluto alcuni allievi Marescialli, frequentatori del 13° e 14° corso triennal ... Lo riporta ravennawebtv.it

Sicurezza a Ravenna: 66 rinforzi estivi per i Carabinieri - Sono 66 i rinforzi estivi per l’Arma dei Carabinieri sul campo nel territorio ravennate. Da corriereromagna.it