Si vive come scarafaggi | un ex detenuto racconta le condizioni disumane vissute nel carcere di Brescia

Un ex detenuto del carcere di Brescia rivela le terribili condizioni di vita all’interno del Canton Mombello, descrivendo un luogo dove la dignità umana viene calpestata e la disperazione regna sovrana. Le sue parole sconvolgenti aprono uno squarcio su un sistema carcerario che sembra aver dimenticato il valore della riabilitazione e del rispetto. Continua a leggere e scopri cosa si cela dietro le mura di questa istituzione.

Un ex detenuto del carcere del Canton Mombello di Brescia ha deciso di raccontare a Fanpage.it le "condizioni disumane" che ha vissuto all'interno dell'Istituto, un luogo dove "la mentalità è quella di buttate via la chiave, dove le persone si uccidono e, se escono, lo fanno senza più un'anima". 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: detenuto - condizioni - disumane - carcere

Ex detenuto denuncia le condizioni del carcere di Vigevano: “Ho visto un 19enne darsi fuoco” - Le drammatiche testimonianze provenienti dal carcere di Vigevano hanno acceso i riflettori su condizioni degradanti e violazioni dei diritti umani.

Il senatore Pd Michele Fina ha letto in Aula, durante l’esame della riforma sulla separazione delle carriere, una lettera dell’ex sindaco e ministro, Gianni Alemanno, da mesi detenuto a Rebibbia. La lettera contiene una denuncia delle condizione delle carcere, Vai su Facebook

Si vive come scarafaggi: un ex detenuto racconta le condizioni disumane vissute nel carcere di Brescia; Maurizio Cocco, l'avvocato: «Tre anni di inferno»; “Le persone dimenticate”, al Cnel il convegno dell'Organismo Congressuale Forense sulle condizioni detentive: “Il carcere non può essere una zona grigia della Repubblica”.

“Si vive come scarafaggi”: un ex detenuto racconta le condizioni disumane vissute nel carcere di Brescia - it le “condizioni disumane” che ha vissuto all’interno dell’Istituto, un luogo dove “la mentalità è quella ... Segnala fanpage.it

Sopravvissuto all'inferno del carcere, Fiuggi aspetta Maurizio Cocco - Fiuggi attende il ritorno a casa di Maurizio Cocco, l’imprenditore 62enne detenuto per tre anni in Costa d’Avorio e scarcerato mercoledì scorso dietro il pagamento di una ... ilmessaggero.it scrive