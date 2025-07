Si toglie la vita dopo aver scoperto la morte del figlio per Aurelio e Fabio Marchioni unico funerale

Una tragedia sconvolgente scuote Sestola: due vite, padre e figlio, sono state stroncate da un dolore incommensurabile. Dopo aver appreso della perdita del proprio figlio Fabio, Aurelio ha trovato la forza di seguire il suo caro nell’ultimo viaggio, unendosi in un abbraccio finale che ha lasciato la comunità senza parole. Un funerale congiunto, simbolo di un legame indissolubile e di un dolore condiviso. Continua a leggere.

Funerali congiunti per Aurelio e Fabio Marchioni, padre e figlio morti a poche ore di distanza l’uno dall’altro in un dramma familiare che ha sconvolto la cittadina di Sestola, in provincia di Modena. La comunità del Frignano si stringerà attorno ai parenti, alla moglie di Aurelio e all’altro figlio Marco, nella chiesa parrocchiale di Sestola dove Aurelio e Fabio Marchioni intraprenderanno l’ultimo viaggio insieme. 🔗 Leggi su Fanpage.it

