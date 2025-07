Si può parlare di ricostruire l’Ucraina nel pieno della sua devastazione?

Se si può davvero parlare di ricostruire l’Ucraina nel pieno della sua devastazione, rimane un interrogativo cruciale: le grandi conferenze dei potenti sono realmente un aiuto o solo un rito vuoto? In un contesto così complesso, è fondamentale coltivare la speranza e guardare oltre le apparenze, credendo che ogni iniziativa possa aprire strade nuove per il futuro di un paese martoriato, perché il vero cambiamento nasce dalla volontà di ricostruire.

L’aporia sembra insanabile. Si può organizzare una conferenza per la ricostruzione dell’Ucraina quando ancora si è nel pieno della sua devastante distruzione? A essere cinici, verrebbe da dire che queste adunate di potenti servono più a chi le organizza che non a chi dovrebbe esserne il beneficiario. Ma siccome il cinismo è peccato, occorre fare buon viso a cattivo gioco e credere nella loro utilità. Non importa se di conferenze sui destini del martoriato Paese ne sono state organizzate quattro, una all’anno, e a guardare presupposti e conclusioni sembrano obbedire a una rassegnata coazione a ripetere. 🔗 Leggi su Lettera43.it