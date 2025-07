Si presenta per pagare una multa ma la patente è intestata a un sosia

Per pagare una multa, un uomo si è presentato al Comando della Polizia Locale di Modena, convinto fosse la procedura abituale. Tuttavia, l’operazione si è rivelata ben più complessa: la patente 232, intestata a un sosia, ha aperto le porte a un'indagine su documenti falsi e sotterfugi, smascherando un inganno che ha scosso le autorità e sollevato numerosi interrogativi sulla sicurezza e l’autenticità dei documenti in circolazione.

Doveva essere una semplice pratica di pagamento per un eccesso di velocità, ma si è trasformata in un’operazione investigativa che ha portato alla luce un caso di falso documentale e sostituzione di persona. Nei giorni scorsi, un uomo si è presentato al Comando della Polizia Locale di Modena. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

