Si metteva in congedo parentale poi andava a lavorare in Arabia Saudita | accusato un professore

Un insegnante di elettrotecnica presso una scuola superiore di Pisa, ma anche ingegnere all’estero durante il congedo parentale, si è trovato coinvolto in un caso sorprendente. Accusato di aver esercitato illegalmente la professione di ingegnere per oltre due anni, mentre lavorava in Arabia Saudita, il protagonista ha messo in atto un'ardita truffa che scuote il mondo scolastico e professionale. Scopriamo insieme i dettagli di questa vicenda intricata.

Insegnante di elettrotecnica in una scuola superiore di Pisa, ma anche ingegnere all'estero quando era in congedo parentale. Protagonista dell'ardita truffa un docente impiegato in un istituto della Val di Cecina che per almeno due anni avrebbe esercitato l'attività professionale di ingegnere.

