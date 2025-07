Si libera dalle manette e evade dalla questura Il procuratore capo | Colpa anche degli organici inadeguati

In un’epoca in cui la sicurezza dovrebbe essere prioritaria, l’evasione del procuratore capo a Prato getta un’ombra sulla gestione delle risorse e sull’efficienza del sistema giudiziario. Quando le manette sembrano perdere di efficacia e la giustizia si confina tra le mura di una questura, il rischio di perdere il controllo diventa concreto. Una fuga che è stata possibile anche in considerazione...

Prato, 11 luglio 2025 – Difficile amministrare la giustizia e garantire la sicurezza quando non si mettono a disposizione risorse sufficienti – umane ed economiche – per una città come Prato. E quanto avvenuto ieri ha dell’incredibile: un pericoloso spacciatore arrestato che, pur ammanettato, riesce a evadere dagli uffici della Questura. Il procuratore capo Luca Tescaroli non ha dubbi: “Una fuga che è stata possibile anche in considerazione dell’inadeguatezza degli organici della pur efficiente Squadra mobile pratese, impegnata in numerose investigazioni coordinate da questo ufficio”. Riavvolgiamo il nastro: ripartiamo dal 2 febbraio 2024, quando il 38enne cinese Jang Bobo, mentre era sottoposto all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, venne trovato in possesso di un bel po’ di cose che non avrebbe dovuto avere con sé: 20 grammi di metanfetamina, un coltello a serramanico, una pistola semiautomatica Amadini Sentry calibro 45 con 5 colpi in argento, due machete, un pugnale, quattro coltelli, una fiamma ossidrica, un trapano, due piedi di porco, una tenaglia. 🔗 Leggi su Lanazione.it