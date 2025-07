Si fingono operatori antifrode di una banca anziano truffato per migliaia di euro

Una triste storia di inganno che si ripete: due criminali, travestiti da operatori antifrode di una banca, hanno truffato un anziano di Ferrara, sottraendogli migliaia di euro. La Polizia ha scoperto l’inganno e denunciato gli autori, ma è fondamentale sensibilizzare le persone anziane sui rischi delle truffe telefoniche. Ricordate: mai condividere dati personali o bancari con sconosciuti, anche se sembrano affidabili. Prevenire è la miglior difesa contro queste insidiose trappole.

Ancora una truffa ai danni di anziani. E' quanto è stato scoperto dalla polizia di Ferrara, che ha denunciato due soggetti accusati di essere gli esecutori di un raggiro avvenuto in città. Fingendosi operatori antifrode di un istituto bancario, i malviventi hanno infatti convinto la vittima a.

