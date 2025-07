Si barrica nella libreria in centro dove lavora per scappare dal fratello

In un gesto disperato, un uomo di 40 anni si barrica all’interno di una libreria nel centro città, cercando di sfuggire alla furia del fratello. Tra urla e tensione, i colleghi e la polizia locale intervengono prontamente, riuscendo a neutralizzare la minaccia e a garantire la sicurezza di tutti. Una vicenda che mette in luce quanto possa essere fragile la pace familiare e l’importanza di interventi tempestivi.

Lei barricata dietro una porta della libreria insieme ai suoi colleghi, dall’altra parte suo fratello che dava in escandescenze. Poi l’intervento della polizia locale. E per lui sono scattate le manette.Un uomo di 40 anni, cittadino italiano, è stato arrestato dalla polizia locale in una libreria. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

