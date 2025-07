Shock in India la tennista Radhika Yadav uccisa dal padre per invidia | Stava cucinando le ho sparato alle spalle

Una tragedia sconvolgente scuote l’India: la giovane tennista Radhika Yadav è stata uccisa dal padre per invidia mentre stava cucinando, colpita alle spalle con un colpo di arma da fuoco. L’uomo ha confessato agli agenti di essere stato tormentato dalle prese in giro legate alla sua dipendenza economica dalla figlia. Un dramma che mette in luce il fragile equilibrio tra emozioni e violenza all’interno delle famiglie.

"Mi prendevano in giro perché dipendevo economicamente da lei", ha detto l'uomo agli agenti che lo hanno arrestato.

