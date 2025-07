‘Sgomento e dolore per Gaia’ | parla Vivian Spohr dopo l’incidente a Porto Cervo

Un tragico incidente scuote la splendida Costa Smeralda: Gaia Costa, giovane di 24 anni, è stata investita sulle strisce pedonali da Vivian Spohr, manager tedesca e moglie del CEO di Lufthansa. La notizia ha sconvolto l'intera Sardegna, sollevando interrogativi su responsabilità e conseguenze di un gesto che ha cambiato per sempre le vite coinvolte. Ma cosa si nasconde dietro questa drammatica vicenda? Scopriamolo insieme.

Un incidente che ha sconvolto la Sardegna. Porto Cervo, via Aga Khan. Era un giorno d'estate come tanti nella lussuosa Costa Smeralda, finché un impatto violento ha interrotto ogni quiete. Gaia Costa, 24 anni, originaria di Tempio Pausania, stava attraversando sulle strisce pedonali quando è stata investita da un SUV Bmw guidato da Vivian Spohr, manager tedesca e moglie del CEO di Lufthansa, Carsten Spohr. Chi è Vivian Spohr. Vivian Spohr, 51 anni, è una figura nota nel mondo manageriale internazionale, soprattutto per il suo legame con il colosso dell'aviazione tedesca. In vacanza in Sardegna con la famiglia, possedeva una villa nella rinomata zona di Porto Cervo.