Sfilate escursioni manifestazioni e vernissage | la guida agli eventi del fine settimana

Vi invitiamo a scoprire il ricco calendario di eventi del fine settimana, tra sfilate glamour, emozionanti concerti e affascinanti esposizioni lungo la riviera pescarese. Un’occasione imperdibile per vivere momenti speciali e scoprire nuove passioni. Non lasciatevi sfuggire nulla: preparatevi a un weekend all’insegna di cultura, divertimento e scoperta. Ecco tutto quello che c’è da sapere per rendere i vostri giorni indimenticabili!

Sfilate, concerti, manifestazioni lungo la riviera pescarese, ma anche presentazioni di libri e vernissage. Ce n’è per tutti i gusti, per vivere al meglio un fine settimana inaspettatamente più fresco rispetto ai precedenti. Conosciamo tutti gli eventi da non perdere questo weekend. Vi. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

