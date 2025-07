Settore tecnico e polizia locale il Comune di Sarmato assume un funzionario | il concorso

Se sei un professionista con competenze nel settore tecnico o nella polizia locale, questa è l’opportunità che aspettavi: il Comune di Sarmato ha indetto un concorso pubblico per assumere un funzionario a tempo indeterminato. Un’occasione unica per entrare in un ente dinamico e qualificato, contribuendo al miglioramento della comunità. Se desideri mettere in gioco le tue capacità e fare la differenza, continua a leggere: questa possibilità è fatta apposta per te!

Il Comune di Sarmato cerca un funzionario. L’ente ha indetto un concorso pubblico per esami per l’assunzione a tempo indeterminato di una figura da inserire nel proprio organico, nell’area dei funzionari dell’elevata qualificazione, da destinare al settore tecnico e polizia locale. È possibile. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

