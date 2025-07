Setterosa debutto mondiale | 14-9 sulla Nuova Zelanda ma che sofferenza

Il debutto mondiale della Setterosa è stato un mix di emozioni e tensione, con un sofferto 14-9 sulla Nuova Zelanda. Dopo un avvio difficile e il svantaggio di 8-6 a metà del terzo tempo, le azzurre si sono risvegliate a Singapore, ribaltando il risultato grazie a una reazione impetuosa. Come sottolineato dal c.t. Silipo, “troppa tensione in avvio, poi bella reazione”. Domenica si preannuncia un'altra sfida emozionante contro l’Australia.

