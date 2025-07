Settantuno anni ex-commissario della Regione Siciliana | chi è il commissario prefettizio di Prato

A 71 anni, con un'esperienza decennale come commissario della Regione Sicilia, Claudio Sammartino si prepara a guidare il Comune di Prato come commissario prefettizio. È quanto annunciato dal prefetto di Prato, Michela Lo Iacono, che ha nominato Sammartino in un momento cruciale per la città . Con una carriera ricca di sfide e successi, Sammartino si appresta a portare la sua competenza nelle delicate fasi pre-elettorali.

Ecco il commissario, è la prima volta. Ma ora Prato rischia la paralisi - Prato si ferma, il cuore della città batte all’unisono con un’ansia crescente. Il portone del Comune resta chiuso, simbolo di un paralizzante momento di crisi politica e sociale.

