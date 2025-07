Sesar Young Scientist Award 2025 | premio per giovani ricercatori dell’aviazione

Sei un giovane ricercatore appassionato di aviazione? La call per il Sesar Young Scientist Award 2025 è aperta! Promosso dal partenariato europeo SESAR JU, questo prestigioso premio valorizza l’eccellenza e l’innovazione nel campo della gestione del traffico aereo e dell’aviazione. Un’opportunità unica per mettere in luce le tue idee rivoluzionarie e contribuire al futuro dell’aviazione europea. Non perdere questa occasione: l’edizione 2025 promette di essere ancora più ricca di talenti e innovazioni.

È aperta la call per il Sesar Young Scientist Award 2025, premio europeo promosso dal partenariato europeo SESAR JU dedicato all’innovazione dell’aviazione europea. Il premio intende valorizzare l’eccellenza dei giovani ricercatori nel campo della gestione del traffico aereo (ATM) e dell’aviazione. L’iniziativa di SESAR mira a riconoscere e sostenere giovani talenti che contribuiscono con idee innovative alle sfide del settore. L’edizione 2025 amplia la propria portata e introduce due categorie di partecipazione: Scienziati PhD:, con un premio di 10.000 euro; Studenti triennali o magistrali: con un premio di 5. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

