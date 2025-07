Servono fondi per le politiche giovanili municipali | due assessori battono cassa a Gualtieri

I municipi V e VII di Roma, tra i più popolosi della città eterna, chiedono con forza al Campidoglio più fondi per le politiche giovanili. Due assessori battano cassa, evidenziando l’urgenza di risorse adeguate per sostenere i giovani e migliorare i servizi dedicati. La richiesta mira a rafforzare l’intervento municipale e garantire un futuro più promettente per le nuove generazioni, perché investire nei giovani significa costruire una città più viva e inclusiva.

Più fondi per gestire le politiche giovanili. È questa la richiesta che viene indirizzata al Campidoglio da parte degli assessori dei municipi V e VII, tra i più popolosi della città eterna. La richiesta che arriva dai municipi L'esigenza di maggiori risorse economiche, da parte dei.

