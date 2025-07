Servizio civile regionale tre posti nella biblioteca comunale | in tutto sono nove a Savignano

Se sei appassionato di libri e desideri contribuire alla cultura locale, questa è l’opportunità perfetta! La biblioteca comunale di Savignano sul Rubicone offre tre posti nel progetto “Fiumi di libri” del Servizio Civile Regionale, dedicato a valorizzare il patrimonio bibliografico e migliorare i servizi per la comunità. Non perdere questa chance di fare la differenza: unisciti a noi e dai vita a una storia di impegno e passione!

La biblioteca comunale di Savignano sul Rubicone apre le porte ai volontari del Servizio civile regionale. Tre posti per altrettanti giovani sono disponibili all’interno del progetto “Fiumi di libri” finalizzato a implementare i servizi di conservazione e fruizione del patrimonio bibliografico. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

