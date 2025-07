Serie C il pratese Gianmarco Vannucchi passa al Benevento

Il mondo del calcio italiano è in fermento: Gianmarco Vannucchi, il portiere pratese riconosciuto come il migliore dello scorso girone B di Serie C, si unisce al Benevento, portando talento e determinazione. Dopo aver brillato con la Ternana, ora il suo percorso prosegue in Serie B, pronta a scrivere nuove entusiasmanti pagine. Un trasferimento che promette grandi emozioni e sfide avvincenti per il nostro calcio.

Prato, 11 luglio 2025 - Gianmarco Vannucchi è un nuovo giocatore del Benevento. Lo ha reso noto il suo ex-club, la Ternana, comunicando di aver ceduto il portiere pratese (il migliore del girone B dello scorso campionato di Serie C, secondo le statistiche) al club campano.. "La Ternana Calcio comunica di aver ceduto le prestazione sportive del calciatore Gianmarco Vannucchi al Benevento – si legge in una nota della società umbra- il portiere toscano si trasferisce al club giallorosso a titolo definitivo. A Gianmarco il ringraziamento per l'impegno profuso e l'augurio per le migliori fortune umane e professionali".

