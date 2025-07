Sequel incerto per il film d’azione di charlize theron che ha dominato le classifiche di netflix

rivitalizzato l’interesse dei fan e i successi di critica, ma il futuro del franchise resta ancora avvolto nell’incertezza. Con “The Old Guard 2” che domina le classifiche di Netflix, il desiderio di un terzo capitolo cresce, anche se Charlize Theron si mostra cauta sulle possibilità di sviluppare “The Old Guard 3”. La domanda ora è: il sequel finale diventerà realtà o rimarrà solo un sogno nel cassetto?

status di "the old guard 3": incertezza sulla realizzazione del terzo capitolo. Il successo di "The Old Guard 2", attualmente ai vertici delle classifiche di Netflix, ha riacceso l'interesse per un possibile sequel finale. Nonostante ciò, la protagonista Charlize Theron ha espresso una certa prudenza riguardo alle possibilità di sviluppare un "The Old Guard 3". La pellicola, rilasciata nel 2025 come seguito dell'apprezzato film del 2020, ha ottenuto un riscontro critico contrastante e non ancora conferme ufficiali da parte della piattaforma streaming. l'andamento commerciale e le dichiarazioni di Charlize Theron.

