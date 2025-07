Senza debito comune l’Europa è perduta La rotta di Panetta

L’Europa si trova a un bivio cruciale: senza un debito comune solido, rischia di perdere la rotta e di rinunciare a progetti fondamentali come difesa, investimenti e transizione ecologica. Mario Draghi lo ripete da tempo, e anche Fabio Panetta si schiera con fermezza. Ma sarà sufficiente questa strada comune per superare le sfide del futuro? La risposta dipende dalla volontà politica e dalla capacità di collaborare oltre i confini nazionali.

Mario Draghi lo va predicando ai quattro venti da almeno due anni: senza debito comune l'Europa è spacciata. Niente difesa, niente investimenti, niente eserciti, niente transizione. Eppure, come nel gioco dell'oca e fatta salva la parentesi del Recovery plan, si torna sempre al punto di partenza. Fabio Panetta, governatore di Bankitalia, è uno dei più accaniti sostenitori del debito comunitario. E lo ha dimostrato, ancora una volta, intervenendo all'assemblea dell'Associazione bancaria, alla Bocconi. Stavolta però, al netto dei buoni propositi, ci sono le cifre. "Un mercato dei capitali integrato e fondato su un titolo comune privo di rischio potrebbe ridurre di mezzo punto percentuale il costo del finanziamento per le imprese, stimolando investimenti aggiuntivi per 150 miliardi di euro l'anno.