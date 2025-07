Senza allenatore e senza soldi | il disastro del Galles che non vince da quasi due anni

Il rugby gallese sta vivendo uno dei momenti più critici della sua storia: senza allenatore e senza risorse, il team non vince da quasi due anni. La recente sconfitta contro il Giappone rappresenta la 18ª battuta consecutiva, sottolineando un tracollo che va oltre il risultato sul campo. Tra crisi finanziarie, emigrazione di talenti e gestione fallimentare, il futuro del rugby in Galles appare sempre più incerto e necessita di urgentie riforme.

Contro il Giappone è arrivata la 18esima sconfitta consecutiva, e anche se la rivincita con i nipponici dovesse andar bene non servirebbe a ridurre il clamoroso buco nero in cui sta precipitando il rugby gallese: tra problemi economici, fuga di campioni (anche in Nfl) e una gestione sciagurata, le cause del tracollo sono tante. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Senza allenatore e senza soldi: il disastro del Galles, che non vince da quasi due anni

