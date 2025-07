Sentenza storica | per Alzheimer retta della Rsa a carico dell’Azienda Sanitaria

Una svolta storica nel diritto assistenziale italiano: la Corte d'Appello di Milano ha ribaltato una sentenza che aveva imposto a un cittadino lombardo di pagare la retta di ricovero della madre affetta da Alzheimer. Questo importante pronunciamento, in linea con le recenti decisioni della Cassazione, segna un passo avanti nella tutela dei diritti delle famiglie e rappresenta un punto di riferimento per le future cause. La giurisprudenza si schiera a tutela delle persone fragili, confermando...

Milano,11 Luglio 2025 -  La Corte d'Appello di Milano, ribaltando la decisione presa in primo grado dal Tribunale di Milano, ha annullato una sentenza che obbligava un cittadino lombardo assistito dall' avvocato Giovanni Franchi al pagamento della retta di ricovero presso una struttura sociosanitaria per la madre malata di demenza senile. Confermata la linea giurisprudenziale espressa dalla Suprema Corte di Cassazione che, in un caso analogo promosso dallo stesso legale un anno fa, aveva stabilito che, quando in una struttura socioassistenziale sono necessarie prestazione sanitarie collegate alla patologia, è l 'azienda sanitaria che deve farsi carico della retta della Rsa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Sentenza storica: per Alzheimer retta della Rsa a carico dell’Azienda Sanitaria

