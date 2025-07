Sensi si racconta | All’Inter tanti problemi Inzaghi? Non sono uno che cerca lo scontro in quel centrocampo…

Stefano Sensi, ex centrocampista dell’Inter, ha aperto il suo cuore in un’intervista, rivelando emozioni e riflessioni su una carriera ricca di sfide e successi. Con sincerità, Sensi ha parlato del suo rapporto con Inzaghi e delle difficoltà vissute in nerazzurro, offrendo uno sguardo intimo su un percorso che ha lasciato il segno nel calcio italiano. Scopriamo insieme cosa ha detto e come questa storia possa ispirare chi sogna di emergere nel mondo del pallone.

Le parole di Stefano Sensi, ex centrocampista dell’Inter, sulla sua avventura in nerazzurro e sul rapporto con Inzaghi. Tutti i dettagli. Stefano Sensi ha parlato a Radio Sportiva della sua carriera e dell’avventura all’ Inter. MOMENTO – Sto bene, mi posso godere la famiglia, i bambini stanno coi nonni. Però più passano i giorni e più un po’ di tensione sale. Anche l’anno scorso ho passato questo periodo. Ci sono quasi abituato anche se non è una gran cosa. FUTURO – La cosa principale è scegliere il progetto giusto. Adesso che ho famiglia e bambini bisogna valutare tutto a 360°. Bisogna fare una scelta di vita e stare attento a tutto. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Sensi si racconta: «All’Inter tanti problemi. Inzaghi? Non sono uno che cerca lo scontro, in quel centrocampo…»

