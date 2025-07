Semifreddo alla vaniglia con ciliegie dolce d’estate irresistibile

Scopri il fascino irresistibile del semifreddo alla vaniglia con ciliegie Val Venosta: un dessert estivo che combina la cremosità avvolgente della vaniglia, la freschezza delle ciliegie mature e il tocco deciso del cioccolato fondente. Facile da preparare, elegante e perfetto per rinfrescare le calde giornate, questo dolce conquista con il suo gusto vellutato e le note di estate. Pronto a lasciarti conquistare?

Il semifreddo alla vaniglia con ciliegie Val Venosta: cremoso, fresco e con cioccolato fondente. Un dessert facile, elegante e perfetto per l’estate. Un abbraccio fresco e vellutato che sa d’estate: questo semifreddo realizzato da Julia Morat del blog PassioneCooking conquista al primo assaggio con la cremosità avvolgente della vaniglia, esaltata dalla dolce esplosione delle ciliegie della Val Venosta, mature e succose, e dal carattere deciso del cioccolato fondente. Un dessert estivo perfetto per concludere con eleganza una cena in terrazza o rendere indimenticabile un momento speciale. Tempo di preparazione: 50 min. 🔗 Leggi su Lopinionista.it