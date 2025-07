Sei persone trovate a vagare lungo il Gra | avevano assunto Cobret l'eroina di Scampia

In un'operazione che mette in luce le ombre del nostro territorio, sei persone trovate a vagare lungo il Grande Raccordo Anulare di Roma sono state messe in sicurezza dagli agenti, segnalando un possibile aumento di degrado e consumo di droga. Questi interventi evidenziano l'importanza di vigilare sulla sicurezza urbana e di contrastare la diffusione di sostanze pericolose come "Cobret", l’eroina di Scampia. Continua a leggere per scoprire i dettagli di questa problematica emergente.

Gli automobisti hanno segnalato la presenza di alcune persone che vagano a piedi lungo il Grande Raccordo Anulare di Roma. Hanno assunto "Cobret" l'eroina di Scampia. Finora gli agenti della locale e stradale ne hanno messi in sicurezza sei. 🔗 Leggi su Fanpage.it

