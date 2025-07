Sei anni dal Cis Capitanata 300 milioni per interventi infrastrutturali e sociali | Diamo accelerata

Sei anni di impegno e investimenti si sommano a un nuovo impulso per la Capitanata: con 300 milioni destinati a interventi infrastrutturali e sociali, è arrivato il momento di accelerare il progresso. Questa mattina, 4 giugno 2025, Nicola Gatta, responsabile del Cis, ha avviato ufficialmente il confronto con le istituzioni locali, aprendo una nuova fase di collaborazione e sviluppo per la nostra regione. È un passo decisivo verso un futuro più sostenibile e inclusivo.

Questa mattina, 4 giugno 2025, il responsabile unico del Contratto Istituzionale di Sviluppo (Cis) per la Capitanata, Nicola Gatta, ha aperto ufficialmente il confronto con le istituzioni locali incontrando il Prefetto di Foggia, Paolo Giovanni Grieco, a Palazzo del Governo e le parti chiamate in. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

In questa notizia si parla di: capitanata - anni - milioni - interventi

CIS CAPITANATA, VENERDÌ IL PRIMO INCONTRO OPERATIVO IN PREFETTURA A FOGGIA Al via il primo tavolo operativo del Cis Capitanata sotto la guida del nuovo responsabile unico Nicola Gatta, che si terrà il prossimo 11 giugno alle ore 12 presso la P Vai su Facebook

Sei anni dal Cis Capitanata, 300 milioni per interventi infrastrutturali e sociali: Diamo accelerata; Gino Lisa, bando da 12 milioni per ammodernamento. Confcommercio: Segnale concreto di sviluppo per la Capitanata; Arca Capitanata: la autorizza l’utilizzo di 6 milioni di euro per interventi straordinari sui propri alloggi.

Borgo Mezzanone, nel 2019 l’annuncio dello smantellamento: ma da 4 anni 52 milioni di euro inutilizzati - Durante la seconda guerra mondiale l’area estesa su 165 ettari era una pista militare dove far decollare e atterrare aerei. lagazzettadelmezzogiorno.it scrive

Acqua e dighe, progetti sepolti. Cia Capitanata: “Cent’anni di inettitudine” - Progetto di Piano dei Limiti risale al 1981, su quello per l’invaso di Palazzo d’Ascoli si discute da 50 anni Sulla condotta dal ... Da lucerabynight.it