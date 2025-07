Segretario di Stato Rubio incontra ministro Wang in Malesia

In un momento di grande fermento diplomatico, il segretario di Stato americano Marco Rubio si confronta con il ministro cinese Wang Yi a Kuala Lumpur, segnando il loro primo incontro faccia a faccia. Tra questioni commerciali, tensioni geopolitiche e il possibile viaggio di Trump in Cina, l'appuntamento promette di delineare nuovi scenari per le relazioni internazionali. La diplomazia si fa sempre più cruciale nel plasmare il futuro globale.

Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha iniziato l'atteso incontro con il suo omologo cinese Wang Yi. Quello in corso, a margine della ministeriale degli Esteri dei Paesi dell' Asean a Kuala Lumpur, in Malesia, è il loro primo di persona. In agenda numerosi temi: tra il corposo dossier commerciale e le tensioni geopolitiche c'è anche quello sul possibile viaggio in Cina del presidente americano Donald Trump.

