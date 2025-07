Segnalazione anonima a Catania chili di cocaina in quella casa abbandonata | il video del blitz

Una segnalazione anonima ha portato a un blitz sorprendente a Catania, con oltre 7 chili di cocaina sequestrati in una casa abbandonata. Il video dell'operazione mostra l’impegno delle forze dell’ordine nel contrasto al traffico di droga, sottolineando l’importanza delle informazioni dei cittadini nel combattere il crimine. Un episodio che mette in evidenza quanto possa essere decisiva la collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine per la sicurezza della comunità .

Oltre 7 chili di cocaina sequestrati dalla Polizia a Catania dopo una segnalazione anonima: la droga era nascosta in una casa abbandonata.

