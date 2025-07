Sebastiano Esposito Cagliari affare ai dettagli per l’addio all’Inter | i rossoblù non si fermano qui!

Il futuro di Sebastiano Esposito si tinge di rossoblù: il giovane talento dell’Inter sta per approdare al Cagliari, segnando un nuovo capitolo della sua carriera. Con un accordo vicino ai 7 milioni di euro, la trattativa accelera e i dettagli si definiscono, ma i sardi non intendono fermarsi qui. La rosa del Cagliari si arricchisce di nuovi talenti: scopriamo insieme le prossime mosse di una squadra determinata a rilanciarsi.

Altri acquisti in programma per i sardi. Il trasferimento di Sebastiano Esposito al Cagliari sembra ormai questione di giorni (se non di ore). L’attaccante classe 2002, di proprietà del calciomercato Inter, è a un passo dal vestire la maglia rossoblù, con l’accordo che prevede una cifra di circa 7 milioni di euro che finiranno nelle casse dei nerazzurri. La trattativa sta giungendo alla conclusione, e il Cagliari si prepara ad accogliere un giovane talento con un grande futuro davanti a sé. Lo conferma anche Sky Sport. 🔗 Leggi su Internews24.com