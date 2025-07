Sea e polizia accordo per contrastare i cyber attacchi a Linate e Malpensa

Un passo deciso nella lotta ai cyber attacchi: Sea e Polizia di Stato uniscono le forze con un nuovo accordo per proteggere gli aeroporti di Linate e Malpensa. Questa collaborazione rafforza la sicurezza delle infrastrutture critiche, garantendo un sistema più resiliente contro le minacce digitali. Con Manuela De Giorgi e le autorità competenti, si apre un futuro più sicuro per i nostri aeroporti e il sistema paese, dimostrando che la prevenzione è la nostra arma più potente.

Siglato il Protocollo di collaborazione tra Gruppo Sea e Polizia di Stato per la prevenzione ed il contrasto dei crimini informatici sottoscritto nell’ambito delle iniziative per il continuo potenziamento dell’attività di prevenzione promosse dal ministero dell’Interno nei confronti delle minacce cyber alle infrastrutture informatizzate di maggiore rilievo per il sistema paese. Il Protocollo è stato siglato a Linate da Manuela De Giorgi dirigente del Centro operativo per la Sicurezza Cibernetica Lombardia e dall’ingegner Alessandro Fidato Chief operating officer e accountable manager di Sea Aeroporti di Milano. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Sea e polizia, accordo per contrastare i cyber attacchi a Linate e Malpensa

In questa notizia si parla di: polizia - cyber - linate - accordo

? La Sicurezza Prima di Tutto: Accordo Strategico per gli Aeroporti di Olbia e Alghero! ? Siamo lieti di comunicarvi un passo fondamentale nel rafforzamento della sicurezza informatica dei nostri aeroporti! Olbia e Alghero hanno siglato un nuovo e importa Vai su Facebook

Sea e polizia, accordo per contrastare i cyber attacchi a Linate e Malpensa; Milano Linate, siglato il protocollo: più sicurezza informatica negli aeroporti; Protocollo tra SEA e Polizia postale per difendere Malpensa e Linate dagli attacchi hacker.

Sea e polizia, accordo per contrastare i cyber attacchi a Linate e Malpensa - Siglato in protocollo d'intesa per sviluppare sinergie con standard di sicurezza condivisi e investimenti nelle competenze. Scrive ilgiornale.it

Siglato il Protocollo d’Intesa tra Polizia di Stato e SEA Aeroporti Milano - Ieri pomeriggio, nella sede del Gruppo SEA presso l’aeroporto di Milano Linate, è stato siglato il Protocollo di collaborazione con la Polizia di Stato per la Prevenzione ed il Contrasto dei crimini i ... Riporta md80.it