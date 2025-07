Se vi chiedono di pagare per gli ausili a cui come disabili avete diritto, scriveteci.

Carissimi lettori e lettrici, il diritto agli ausili gratuiti o sovvenzionati dal Servizio Sanitario Nazionale dovrebbe essere garantito a tutti noi. Tuttavia, sono ancora molte le situazioni in cui ci viene richiesto un contributo economico, o addirittura il pagamento completo. Vi invito a condividere le vostre esperienze, così da poter individuare eventuali disparità e promuovere un’adeguata tutela dei nostri diritti. Insieme possiamo fare la differenza.

Carissimi lettori e lettrici, vi chiedo gentilmente di scrivermi dove ancora il Servizio Sanitario Nazionale vi chiede un contributo o addirittura di pagarvi per intero l’ausilio di cui avete bisogno. Ho bisogno di sapere: – La vostra cittĂ e regione. – La Asl di appartenenza – Il tipo di ausilio che avete richiesto – Quanto la Asl vi ha chiesto come contributo o per l’acquisto totale Vi chiedo questo perchĂ©, nonostante che il ministro della Salute Orazio Schillaci abbia detto che ai disabili e alle loro famiglie non si deve chiedere nessun contributo per avere degli ausili che per le persone disabili sono di fondamentale importanza alcune Asl continuano a chiedere o un contributo o il pagamento intero degli ausili. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it