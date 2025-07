Scusate ma… Entra con l’auto al supemercato terrore e choc tra i clienti Poi la scoperta assurda

Un pomeriggio di pura incredulità ha sconvolto un supermercato di Albinia, in provincia di Grosseto. Immaginate la scena: un anziano entra a bordo della sua minicar, attraversando gli scaffali come fosse una normale corsa mattutina. La sorpresa tra i clienti è stata tanta, ma ciò che è successo dopo ha lasciato tutti senza parole, rivelando un episodio tanto curioso quanto assurdo. Scopriamo insieme cosa si nasconde dietro questa insolita vicenda.

Una scena tanto curiosa quanto incredibile ha animato il tardo pomeriggio di ieri in un supermercato di Albinia, frazione del comune di Orbetello, in provincia di Grosseto. I clienti presenti tra gli scaffali non credevano ai propri occhi: un uomo anziano ha fatto irruzione nell’area vendita a bordo della sua minicar, come se nulla fosse, parcheggiandola tra le corsie del reparto alimentare. La motivazione, secondo quanto riportato da alcuni testimoni, sarebbe stata piuttosto singolare: “ Le borse pesano e io devo fare la spesa “, avrebbe detto candidamente ai presenti. L’episodio ha rapidamente fatto il giro dei social grazie alle immagini scattate da alcuni clienti e pubblicate dal quotidiano locale Maremma Oggi. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

