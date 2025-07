Scuolabus carico di bimbi si schianta a Palermo | 8 piccoli in ospedale 4 mezzi coinvolti

Un incidente drammatico scuote Palermo: uno scuolabus carico di bambini si schianta a Brancaccio, coinvolgendo quattro veicoli e lasciando otto piccoli feriti. Tra i soccorsi, anche il conducente e una maestra, prontamente trasportati in ospedale. La tragedia ha scosso la comunità , mentre le autorità cercano di fare luce sulle cause di questa terribile collisione. Continua a leggere per aggiornamenti e dettagli.

L’incidente a Brancaccio ha coinvolto in tutto quattro mezzi, oltre al pulmino giallo con a bordo otto bambini. Feriti anche il conducente dello scuolabus e una maestra, tutti trasportati in ospedale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: scuolabus - ospedale - mezzi - carico

Sequestra lo scuolabus per lo stipendio in ritardo e viene aggredito dai datori di lavoro: 29enne in ospedale - Una vicenda incredibile scuote la tranquillità della comunità : un giovane di 29 anni, preoccupato per lo stipendio in ritardo, ha sequestrato uno scuolabus, scatenando una reazione violenta da parte dei datori di lavoro.

Nuove fermate di bus e snodo all'ospedale Ca' Foncello: «Così incentiviamo i lavoratori»; Ospedale di Cona, riparte la linea del bus per gli universitari: il percorso; Bus scolastico con 44 studenti di Ivrea tampona un tir sulla A4, autista gravissimo.

Scuolabus carico di bimbi si schianta a Palermo: 8 piccoli in ospedale, 4 mezzi coinvolti - L’incidente a Brancaccio ha coinvolto in tutto quattro mezzi, oltre al pulmino giallo con a bordo otto bambini ... Come scrive fanpage.it

Incidente coinvolge scuolabus a Palermo, 8 bimbi in ospedale - I bimbi, soccorsi dal 118, sono stati tutti trasportati all'ospedale Buccheri La Ferla e sottoposti ad accertamenti. Scrive rainews.it