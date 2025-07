Scuola tagliate quattro dirigenze in Umbria | la Regione ricorre al Tribunale amministrativo

La recente decisione del governo di ridurre le dirigenze scolastiche in Umbria ha scatenato un acceso dibattito. La regione, insoddisfatta delle nuove linee guida, ha deciso di ricorrere al tribunale amministrativo per tutelare i propri interessi e garantire un'adeguata presenza di figure dirigenziali nelle scuole locali. È un passo cruciale che potrebbe segnare un nuovo capitolo nella gestione dell’istruzione pubblica italiana.

È stato pubblicato il decreto ministeriale che aggiorna i criteri per la distribuzione dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi amministrativi nelle scuole italiane per l’anno scolastico 20262027. Le proposte avanzate dall’Umbria nei mesi scorsi non sono state accolte e il. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

