Scuola tagliate quattro dirigenze in Umbria | la Regione ricorre al Tar dell' Umbria

L’Umbria si trova nuovamente al centro di un confronto acceso sul futuro della sua rete scolastica, dopo che il decreto ministeriale ha aggiornato i criteri per la distribuzione dei dirigenti. La regione, insoddisfatta delle proposte non accolte, ha deciso di ricorrere al TAR dell’Umbria, evidenziando le sfide strategiche e amministrative che coinvolgono il sistema educativo locale. La battaglia legale riflette l’importanza di tutelare l’equilibrio tra esigenze territoriali e risorse, determinando così un importante snodo per il futuro scolastico regionale.

È stato pubblicato il decreto ministeriale che aggiorna i criteri per la distribuzione dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi amministrativi nelle scuole italiane per l’anno scolastico 20262027. Le proposte avanzate dall’Umbria nei mesi scorsi non sono state accolte e il. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

