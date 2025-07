Scuola materna Carluccio | seconda bocciatura al Tar per il Comune

La vicenda della scuola materna Carluccio si infittisce, segnando un nuovo capitolo di battaglia legale. Non sono nemmeno passate 24 ore dalla sentenza che ha salvato la primaria Nazario Sauro dalla chiusura, e il Tar torna nuovamente a opporsi alle decisioni del Comune di Como. L’epilogo di questa intricata vicenda mette in discussione l’impegno dell’amministrazione nel garantire l’istruzione e la tutela dei nostri bambini. Resta da capire quali saranno le prossime mosse.

Non sono passate nemmeno 24 ore dalla sentenza che ha evitato alla scuola primaria Nazario Sauro la chiusura fortemente voluta dal sindaco di Como Alessandro Rapinese, sostenuto nella vicenda dall'assessore alle Politiche educative Nicoletta Roperto, che la scure del Tar si e nuovamente abbattuta.

