Scrubs tornerà con un reboot | torneranno Zach Braff il mitico JD e gli altri protagonisti

Preparatevi a rivivere le emozioni di "Scrubs" come non l’avete mai fatto: il reboot di torner224 promette di riportare sullo schermo i protagonisti iconici, tra cui il mitico Zach Braff e il suo indimenticabile JD. La serie cult si rinnova, ma mantiene il cuore che l’ha resa speciale. Chi sperava nel ritorno degli attori originali può finalmente sorridere: il sogno diventa realtà, e il vero ospedale sta per riaprire le sue porte.

