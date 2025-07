Scrubs il reboot è ora ufficiale | Zach Braff Donald Faison e Sarah Chalke torneranno

È arrivata una notizia che farà felici tutti i fan di "Scrubs": il reboot 232 è ufficiale e tornerà su ABC per la stagione 2025-2026. Zach Braff, Donald Faison e Sarah Chalke sono pronti a rivivere le avventure del Sacred Heart, riportando sulla scena il mix di comicità e cuore che ha conquistato generazioni. La nostalgia si combina con nuove storie, promettendo un ritorno memorabile… preparatevi a ridere e emozionarvi ancora una volta!

“Scrubs” torna ufficialmente su ABC. Variety ha appreso che il reboot dell’amata commedia ospedaliera è stato ordinato direttamente all’emittente per la stagione 2025-2026. Come raccontavano voci non ufficiali, la star della serie originale Zach Braff è già a bordo del nuovo show. Ora, sarà affiancato dagli altri membri del cast originale Donald Faison e Sarah Chalke. Secondo alcune fonti, si prevede il ritorno di altri membri del cast originale. “‘ Scrubs’ significa tantissimo per me. Sono così emozionato di poter riunire la band “, ha detto il creatore della serie originale, Bill Lawrence. La sinossi ufficiale del nuovo “ Scrubs ” recita: “ JD (Braff) e Turk (Faison) lavorano insieme per la prima volta dopo tanto tempo: la medicina è cambiata, gli specializzandi sono cambiati, ma il loro bromance ha resistito alla prova del tempo. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it