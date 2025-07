Scrivere | Una Medicina Naturale

Scrivere fa bene alla salute, un gesto semplice ma potente che libera la mente e il cuore. Oggi, più che mai, le donne sanno quanto sia importante esplorare i propri pensieri attraverso la scrittura, proprio come facevano da giovani con i loro diari segreti. La scrittura naturale diventa così un prezioso alleato per il benessere, favorendo la crescita personale e il rilassamento. Scopriamo insieme come questa pratica può trasformare la nostra vita quotidiana.

Scrivere fa bene alla salute! Di certo oggi non vi parliamo di una cosa nuova, perché che scrivere fa bene lo sappiamo. E, proprio come per la lettura, anche in questo noi donne siamo più portate rispetto agli uomini. Da giovanissime un po' tutte noi abbiamo custodito il diario personale (con o senza lucchetto). 🔗 Leggi su Milleunadonna.it © Milleunadonna.it - Scrivere: Una Medicina Naturale

