Nel cuore di Cortona, un gesto di protesta ha scosso la città: scritte contro l'overtourism deturpano le antiche mura, attirando l’attenzione sul fenomeno che sta trasformando il patrimonio culturale in scena di eccessi. Due giovani sono stati denunciati dalle forze dell'ordine per aver utilizzato bombolette di vernice, simbolo di un disagio crescente. La vicenda solleva interrogativi sulla sostenibilità del turismo e sulla tutela della storia locale, invitandoci a riflettere su come preservare il nostro patrimonio.

Cortona, 11 luglio 2025 – Avevano deturpato le mura di Cortona con alcune scritte vergate a bomboletta. Nel mirino i turisti ed in particolare il fenomeno dell’overtourism: per questo due persone, un uomo di 29 anni e una donna di 24, sono stati denunciati dai carabinieri di Cortona col supporto della polizia municipale. L’accusa è di deturpamento e imbrattamento. In base a quanto ricostruito, nella notte del 3 luglio scorso i due avrebbero realizzato con vernice spray varie scritte su edifici privati e scalinate pubbliche del centro, con messaggi critici verso il turismo di massa e l'affitto di case tramite la piattaforma Airbnb. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Scritte contro l’overtourism a Cortona, denunciate due persone

