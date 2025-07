Scritte contro il turismo di massa due denunce

In un mondo sempre più affollato di turisti, le testimonianze di chi si batte per preservare il patrimonio e la bellezza dei nostri luoghi si fanno più forti. Come dimostrano le recenti denunce ad Arezzo, due giovani sono stati deferiti per aver deturpato monumenti storici con spray. Un atto che non solo danneggia l’arte, ma mette in discussione il rispetto per il nostro patrimonio culturale. È tempo di riflettere e agire contro il turismo di massa indiscriminato.

Arezzo, 11 luglio 2025 – I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Cortona, unitamente a personale della locale Polizia Municipale, al termine di una veloce indagine, hanno deferito all’A.G. competente per l’ipotesi di reato di deturpamento e imbrattamento di cose altrui, un uomo di circa 29 anni ed una donna di circa 24 anni, i quali, in concorso tra loro, il 3 luglio, mediante l’uso di una bomboletta con vernice spray, avevano verosimilmente effettuato varie scritte su alcuni immobili privati e sulle scalinate pubbliche della città di Cortona. Attraverso queste scritte, le persone deferite contestavano il turismo di massa e l’affitto di abitazioni tramite le agenzie “AIRBNB”. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Scritte contro il turismo di massa, due denunce

In questa notizia si parla di: scritte - turismo - massa - denunce

Si è insediato oggi, al Ministero del Turismo, il Tavolo di lavoro interministeriale dedicato alla gestione e alla sicurezza dei flussi turistici presieduto dal Ministro del Turismo, Daniela Santanchè, e dal Ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi. L'incontro ha visto la Vai su Facebook

Scritte contro il turismo di massa, due denunce; Beccati gli autori delle scritte anti overturism: scatta la denuncia; Overtourism, se le scritte all'Alpe di Siusi diventano un boomerang. La sindaca: «Qui campiamo con i visitatori, durante il Covid c'era il panico».

Scritte contro il turismo di massa, due denunce - Arezzo, 11 luglio 2025 – I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Cortona, unitamente a personale della locale Polizia Municipale, al termine di una veloce indagine, hanno deferito all’A. Come scrive lanazione.it

Scritte spray contro turisti e Airbnb, denunciati un ragazzo e una ragazza. Il sindaco: "Nessuno sconto a chi infanga la città" - Lui e lei sono accusati di deturpamento e imbrattamento due giovani di Cortona ritenuti autori delle scritte sui muri della città etrusca: " Tourists go home! Segnala corrierediarezzo.it