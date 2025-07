Scossa UEFA | fuori il Crystal Palace dall’Europa League dentro il Nottingham Forest

scossa UEFA: fuori il Crystal Palace dall’Europa League, dentro il Nottingham Forest. In un’estate rovente per le regolamentazioni europee, la decisione del massimo organo calcistico ha sconvolto gli equilibri, lasciando il Palace a bocca asciutta e aprendo le porte ai forestieri. La corsa europea dei londinesi si ferma qui, ma il destino potrebbe riservare ancora sorprese, mentre i tifosi restano in attesa di sviluppi che potrebbero cambiare tutto.

In un’estate che già si preannunciava infuocata sul fronte dei regolamenti europei, la UEFA ha fatto tremare il panorama calcistico con una decisione destinata a lasciare il segno. Con una mossa tanto sorprendente quanto irrevocabile, il Crystal Palace è stato estromesso dalla prossima Europa League, dando via libera alla partecipazione del Nottingham Forest. Il club londinese, tuttavia, non resterà del tutto a secco: la sua corsa europea proseguirà nella Conference League. Una questione di multiproprietà, non solo tecnica. Il provvedimento arriva a margine delle indagini condotte dalla Prima Camera dell’Organo di Controllo Finanziario dei Club UEFA (CFCB), che da settimane stava analizzando possibili violazioni legate alle norme sulle multiproprietà. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Scossa UEFA: fuori il Crystal Palace dall’Europa League, dentro il Nottingham Forest

