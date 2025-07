Scorci di barocco | Caltagirone si svela tra carruggi e tesori nascosti

scorci di barocco che incantano, tra carruggi segreti e tesori nascosti. Caltagirone si trasforma in un palcoscenico affascinante, dove la storia si svela sotto una luce nuova e coinvolgente. L’Associazione Archeoclub d’Italia invita cittadini e visitatori a riscoprire il cuore barocco della città con passeggiate serali indimenticabili, capaci di emozionare ad ogni passo e di far emergere l’anima più autentica di questo splendido patrimonio. Non lasciateveli sfuggire!

CALTAGIRONE - "Scorci di Barocco" è l'iniziativa dell'Associazione di Promozione Sociale Archeoclub d'Italia - Caltagirone "Show People" che punta a risvegliare la curiosità della comunità attraverso due passeggiate serali nel centro storico. Un progetto che promette di svelare angoli nascosti e. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

In questa notizia si parla di: caltagirone - scorci - barocco - nascosti

Benvenuti in Sicilia, l'isola che non ti chiede di "accontentarti", ma ti invita a vivere un sogno ad occhi aperti, un'esperienza che ti accarezza l'anima e ti rimane nel cuore per sempre. Qui, ogni scorcio è un dipinto, ogni suono una melodia, ogni sapore un ricord Vai su Facebook

"Scorci di barocco": Caltagirone si svela tra carruggi e tesori nascosti - Due serate per accendere i riflettori sulla ricchezza storico- Si legge su cataniatoday.it

’Scorci nascosti’, prima edizione Oggi cerimonia di premiazione - Oltre una quarantina di scatti raccontano Massa in ’Scorci nascosti 23’, prima edizione del premio fotografico promosso dall’Associazione Insieme, nato da un’idea del presidente, Daniele ... Segnala lanazione.it