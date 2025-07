Scoppio palazzo Torino | ' sono stato io mi vergogno'

Un drammatico episodio scuote Torino: Giovanni Zippo, la guardia giurata coinvolta nello scoppio di via Nizza, ha scelto di non rispondere durante l'interrogatorio. Le sue azioni hanno portato a una tragedia che ha devastato le famiglie e la comunità, lasciando un segno indelebile nella città. Mentre si attendono ulteriori sviluppi, è fondamentale fare luce su questa vicenda e garantire giustizia per tutte le vittime coinvolte.

Giovanni Zippo, la guardia giurata di 40 anni, che √® in arresto per avere provocato lo scoppio di un palazzo in via Nizza a Torino, lo scorso 30 giugno, √® stato interrogato oggi in ospedale e si √® avvalso della facolt√† di non rispondere. L'uomo, che utilizzando del liquido infiammabile avrebbe causato la morte di Jacopo Peretti, 33 anni, travolto dalle macerie mentre dormiva, e il ferimento di altre cinque residenti, oggi a quanto si apprende ha comunque fatto delle ammissioni. "S√¨, sono stato io, mi vergogno" sono state le sue parole. L'interrogatorio di garanzia, per omicidio volontario con dolo eventuale e crollo doloso, si √® svolto all'ospedale Cto di Torino, dove Zippo √® ancora ricoverato in seguito alle ustioni e alle ferite subite la notte tra il 29 e il 30 giugno. 🔗 Leggi su Quotidiano.net ¬© Quotidiano.net - Scoppio palazzo Torino: 'sono stato io, mi vergogno'

