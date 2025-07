Scoppia incendio al porto divorato lo yacht di lusso | panico e urla danno enorme

si trasforma in caos. Un incendio devastante divampa al porto, divorando uno yacht di lusso e scatenando panico tra i presenti. Urla e sirene riempiono l’aria mentre le fiamme si alzano minacciose, lasciando dietro di sé un’immagine di distruzione e impotenza. In questa notte apparentemente perfetta, la fragilità della tranquillità si rivela in tutta la sua drammatica intensità .

In una serata limpida d'estate, quando il sole tramonta tardi e la brezza del mare carezza le coste del Mediterraneo, tutto sembra perfetto. Le luci dei locali si riflettono sull'acqua, i tavoli dei ristoranti sul porto sono pieni, le risate si mescolano al tintinnio dei calici. Eppure, anche in un luogo iconico come la Costa Azzurra, basta un attimo per spezzare l'incantesimo. Basta un odore acre di fumo, un lampo improvviso, e la tranquillità si trasforma in panico. È successo in uno dei luoghi più esclusivi d'Europa, dove la ricchezza sfila sul bagnasciuga e i superyacht sono parte integrante del paesaggio.