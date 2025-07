Scoperto a rubare tre bottiglie di alcolici nel supermercato | il titolare lo trattiene fino all' arrivo degli agenti

Durante un servizio di controllo a Pozzuoli, gli agenti hanno fermato un 40enne georgiano irregolare, sorpreso mentre cercava di rubare tre bottiglie di alcolici in un supermercato. Il titolare, tempestivamente intervenuto, ha trattenuto l'uomo fino all'arrivo delle forze dell'ordine. L’arresto per furto aggravato e la denuncia per inottemperanza a un decreto di espulsione rappresentano un altro passo nella lotta contro l’illegalità sul territorio.

Un 40enne georgiano irregolare sul territorio nazionale e con precedenti di polizia, è stato arrestato per furto aggravato e denunciato per inottemperanza ad un decreto di espulsione. Nello specifico, gli agenti del Commissariato di Pozzuoli, durante il servizio di controllo del territorio, a. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

In questa notizia si parla di: agenti - scoperto - rubare - bottiglie

Scoperto a rubare tre bottiglie di alcolici nel supermercato: il titolare lo trattiene fino all'arrivo degli agenti; Furti in serie nei supermercati, fermati in 4 dalla polizia (ma c'è chi salda il debito); Scoperto a rubare bottiglie di scotch al supermercato, aggredisce il vigilante a calci e morsi.

Ladro nascosto alla Rotonda. Scoperto a rubare di notte, si scaglia ... - Scoperto a rubare di notte, si scaglia contro gli agenti Il 28enne era rimasto all’interno del centro commerciale oltre l’orario di chiusura. Come scrive ilrestodelcarlino.it

Gallarate, ruba bottiglie di superalcolici: scoperto alle casse e arrestato - Gallarate, ruba bottiglie di superalcolici: scoperto alle casse e arrestato In manette un 24enne, in fuga il complice che ha abbandonato il “bottino” per terra La Polizia ha arrestato il ladro ... Riporta ilgiorno.it