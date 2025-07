Scooter rubato sul corso | appello dell' assessore ai ladri

Un episodio triste scuote il cuore di Casaluce: un motorino elettrico, appartenente a un giovane caro amico, è stato rubato in pieno giorno sul corso Umberto. L’assessore Valentina Sorrentino ha lanciato un accorato appello sui social, invitando i ladri a restituire l’oggetto di valore e di cuore. In un momento in cui la solidarietà dovrebbe prevalere, è fondamentale rafforzare il senso di comunità e rispetto reciproco.

Motorino rubato in corso Umberto a Casaluce. Lo rende noto attraverso i propri canali social l’assessore Valentina Sorrentino che lancia un appello ai ladri. Lo scooter elettrico, infatti, era in sosta lungo l’arteria quando è stato rubato. “Appartiene a un caro giovane amico che ne ha davvero. 🔗 Leggi su Casertanews.it

