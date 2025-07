Scontro sul viale Carducci coinvolta un' automedica del 118 | due feriti

Un incidente nel cuore della città, coinvolgendo un'auto medica del 118 e un altro veicolo, ha creato scompiglio questa mattina. Fortunatamente, i feriti, seppur due, non sono in gravi condizioni. La collisione all’incrocio tra viale Carducci e il controviale ha richiesto l’intervento immediato delle forze dell’ordine e dei soccorsi. La dinamica dell’incidente sarà ora oggetto di approfondite indagini per chiarire le cause e prevenire altri episodi simili.

È di due feriti, fortunatamente non gravi, il bilancio di un incidente stradale che, intorno alle 8.30 di questo venerdì 11 luglio, ha visto coinvolte un'automedica del 118 e un'altra vettura. Lo scontro è avvenuto all'incrocio tra viale Carducci e il controviale, dove sono intervenute due. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

In questa notizia si parla di: scontro - viale - carducci - automedica

Incidente a Milano in viale Ortles, scontro tra camion e moto: morta una donna di 37 anni - Un tragico incidente a Milano, in viale Ortles, ha portato alla morte di una donna di 37 anni. La vittima è deceduta dopo uno scontro con un camion all'incrocio con via Cassano d'Adda, con il mancato rispetto del semaforo rosso che sarebbe all'origine dello schianto.

Scontro sul viale Carducci, coinvolta un'automedica del 118: due feriti; Maxi schianto in via Battisti tra ambulanza, bus e auto: ci sono feriti; Trieste, scontro in centro tra ambulanza, auto e bus, traffico in tilt.

Scontro tra due auto in via Carducci: una va in fiamme, coinvolti 6 ... - Nello scontro tra due auto, avvenuto in via Carducci a Bergamo alle 4 di domenica 19 febbraio, una delle due vetture ha preso fuoco. Riporta bergamonews.it