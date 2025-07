Scontro Francia-Germania sul caccia SCAF | perché il progetto è a rischio

L'odissea dello SCAF, il progetto congiunto di Francia, Germania e Spagna per un caccia di sesta generazione, si complica ulteriormente, mettendo a rischio il suo ambizioso sviluppo. Questo programma, simbolo dell’ambizione europea nel settore aeronautico, sembra avvicinarsi sempre più a un punto di svolta cruciale. Ma perché il progetto 232 è in pericolo? Scopriamolo insieme, perché il futuro dell’industria aeronautica europea potrebbe essere in bilico.

L'odissea dello SCAF, il programma per un caccia di sesta generazione di Francia, Germania e Spagna, vede aggiungersi un ulteriore capitolo, rendendo il “ritorno a Itaca” (in questo caso la costruzione dei primi esemplari) sempre più lontano. Lo SCAF, acronimo di Système de Combat Aérien du Futur, è uno dei due progetti europei per un velivolo di nuova generazione che seguirà l'architettura “ sistema di sistemi ”, ovvero dovrà essere capace di gestire e anche operare diversi sistemi presenti sul campo di battaglia, compreso un nuovo drone da combattimento da affiancare al caccia vero e proprio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Scontro Francia-Germania sul caccia SCAF: perché il progetto è a rischio

